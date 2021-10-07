Луис Энрике рассказал, что будет делать после победы над Италией

Наставник испанской национальной сборной Луис Энрике поделился эмоциями по случаю успеха в полуфинале Лиги наций УЕФА над командой Италии (2:1).

«Не стану смаковать победу, рассматривая газетные заголовки на следующий день после игры. Отчёты о матче мне тоже не интересны. Этот путь не для меня. Я глубоко проанализирую наше выступление и постараюсь разобраться, в каких вещах мы способны стать лучше», - приводит слова Луис Энрике сайт УЕФА.

Отметим, что испанцы прервали рекордную беспроигрышную серию чемпионов Европы, которая насчитывала 37 поединков.

В финале Лиги наций «фурия роха» сразится с победителем пары Бельгия – Франция.