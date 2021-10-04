Карасёв - главный судья матча Италия - Испания в полуфинале Лиги наций

Стала известна судейская бригада, которая отработает на поединке полуфинала Кубка наций между сборными Италии и Испании.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным рефери матча назначен россиянин Сергей Карасёв. Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертый арбитр – Сергей Иванов. Система ВАР – Пол ван Букел (Голландия) и Кристиан Дингерт (Германия).

Встреча сборных Италии и Испании запланирована на среду, 6 октября. Поединок пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.