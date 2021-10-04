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Лига наций УЕФА

Карасёв - главный судья матча Италия - Испания в полуфинале Лиги наций

04 Октября 2021 • 11:30 Комментировать
Италия
...
Испания
2.40 3.15 3.10
06.10 21:45

Стала известна судейская бригада, которая отработает на поединке полуфинала Кубка наций между сборными Италии и Испании.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным рефери матча назначен россиянин Сергей Карасёв. Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертый арбитр – Сергей Иванов. Система ВАР – Пол ван Букел (Голландия) и Кристиан Дингерт (Германия).

Встреча сборных Италии и Испании запланирована на среду, 6 октября. Поединок пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Сергей Карасёв
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