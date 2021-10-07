Ван Бронкхорст похвалил Феррана Торреса за дубль в ворота Италии

Экс-капитан сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст поделился эмоциями после после триумфа сборной Испании в Милане в игре Лиги наций против действующих чемпионов Европы (2:1).

«Отличная игра Торреса: его два мяча предопределили исход встречи. Он здорово справился с задачей снайпера в момент, когда все твердили, что у Испании нет нападающего.

Оба завершающих удара Торреса оказались очень чёткими. Жаль, что ему пришлось покинуть поле по причине травмы», - передаёт слова ван Бронкхорста УЕФА.

К слову, Ферран Торрес благодаря своему дублю на «Сан-Сиро» сравнялся по голам за национальную команду с Луисом Энрике.