Кьеллини: «Сборная Италии может гордиться беспроигрышной серией»

Ветеран сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался относительно матча против команды Испании в полуфинале Лиги наций. «Скуадра адзурра» потерпела поражение в родных стенах со счетом 1:2.

«Очень жаль, что мы проиграли. Но команда может гордиться своей беспроигрышной серией. Нужно признать, что в некоторых моментах прошедшего матча соперник превосходил нас. Нужно всегда проявлять терпение и сражаться на поле. У нас это получилось на Евро-2020, а сегодня – нет», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что испанцы прервали беспроигрышную серию «скуадры адзурры», которая насчитывала 37 матчей подряд.