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Лига наций УЕФА

Луис Энрике: «Разбираюсь лучше многих в футболе, поэтому не читаю прессу»

06 Октября 2021 • 20:07 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.05 3.50
Через 0 ч. 53 мин.

Уже совсем скоро начнется первый полуфинал плей-офф раунда Лиги Наций между сборными Испании и Италии. Накануне поединка наставник испанцев Луи Энрике рассказал, как он справляется с давлением, которое на него оказывается в течение целого года.

Специалист отметил, что он не обращает внимания на критику. По его словам, он многое доказал недоброжелателям, сумев привести команду к полуфиналу Евро вопреки скептическим прогнозам.

«Я разбираюсь в футболе лучше многих, поэтому предпочитаю не читать прессу или интернет. У меня больше информации, чем у журналистов. Еще не встречал стороннее мнение, которое меня бы заинтересовало», - цитирует Энрике местное издание Marca.

Напомним, что противостояние с итальянцами начнется в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте Liveresult.ru

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Сборная Испании Луис Энрике
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