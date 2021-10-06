Луис Энрике: «Разбираюсь лучше многих в футболе, поэтому не читаю прессу»

Уже совсем скоро начнется первый полуфинал плей-офф раунда Лиги Наций между сборными Испании и Италии. Накануне поединка наставник испанцев Луи Энрике рассказал, как он справляется с давлением, которое на него оказывается в течение целого года.

Специалист отметил, что он не обращает внимания на критику. По его словам, он многое доказал недоброжелателям, сумев привести команду к полуфиналу Евро вопреки скептическим прогнозам.

«Я разбираюсь в футболе лучше многих, поэтому предпочитаю не читать прессу или интернет. У меня больше информации, чем у журналистов. Еще не встречал стороннее мнение, которое меня бы заинтересовало», - цитирует Энрике местное издание Marca.

Напомним, что противостояние с итальянцами начнется в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на сайте Liveresult.ru