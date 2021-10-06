Кьеллини назвал любимых испанских футболистов

Центральный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини пообщался с прессой в преддверии полуфинального матча Лиги наций против «красной фурии», что пройдёт сегодня в Милане.

«Из всех испанских футболистов я всегда обожал Серхио Рамоса, но также я хорошо знаком с Фернандо Торресом. С самых юных лет мне приходилось много раз противостоять ему на поле. Это был великолепный нападающий», - цитирует Кьеллини пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Серхио Рамос в текущем сезоне не провёл ещё ни одного матча за свой новый клуб – «Пари Сен-Жермен». 35-летний испанский ветеран продолжает восстанавливаться после очередной травмы.