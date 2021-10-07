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Лига наций УЕФА

Манчини прокомментировал поражение от Испании

07 Октября 2021 • 00:14 Комментировать
Италия
1:2
Испания
окончен

Сборная Италии проиграла Испании в полуфинале плей-офф раунда Лиги Наций УЕФА, прервав тем самым рекордную серию без поражений на международной арене. Главный тренер «Скуадры адзурры» Роберто Манчини по горячим следам прокомментировал неудовлетворительный для команды результат.

«Считаю, что Леонардо Бонуччи мог избежать обоих горчичников. Такие эпизоды решают судьбы матчей. Испания хорошо держала мяч, нам было тяжело сопротивляться в меньшинстве. Да, мы разочарованы. С другой стороны, я уверен, что это поражение сделает нас только сильнее», - цитирует итальянца RAI Sport.

Добавим, что теперь сборная Испании в главном поединке турнира сразится с победителем пары Бельгия – Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Роберто Манчини Лига Наций
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окончен Италия 1:2 Испания
07.10  21:45 Бельгия ... Франция 3.05 3.35 2.42
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