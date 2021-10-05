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Лига наций УЕФА

Бускетс: «Италия заслуженно победила на Евро»

05 Октября 2021 • 21:58 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
Через 23 ч. 16 мин.

В преддверии полуфинала Лиги Наций представители национальных команд Италии и Испании не спешат разбрасываться громкими словами, предпочитая осторожно вести себя на различных пресс-конференция, ограничившись хвалебными фразами в сторону соперника.

Исключением не стал и Серхио Бускетс, который спрогнозировал своей команде сложный поединок против действующего чемпионата Европы. «Италия заслуженно победила на континентальном первенстве, это даже не обсуждается. Это оппонент топ-уровня. Легко уж точно не будет, но мы уже гордимся, что дошли до этой стадии турнира. В последнее время мы улучшили нашу игру, поэтому постараемся навязать конкуренцию», - приводит слова полузащитника сборной Испании издание Marca.

Напомним, что матч запланирован на 6 октября, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Италии Сборная Испании Серхио Бускетс Лига Наций
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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