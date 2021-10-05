Бускетс: «Италия заслуженно победила на Евро»

В преддверии полуфинала Лиги Наций представители национальных команд Италии и Испании не спешат разбрасываться громкими словами, предпочитая осторожно вести себя на различных пресс-конференция, ограничившись хвалебными фразами в сторону соперника.

Исключением не стал и Серхио Бускетс, который спрогнозировал своей команде сложный поединок против действующего чемпионата Европы. «Италия заслуженно победила на континентальном первенстве, это даже не обсуждается. Это оппонент топ-уровня. Легко уж точно не будет, но мы уже гордимся, что дошли до этой стадии турнира. В последнее время мы улучшили нашу игру, поэтому постараемся навязать конкуренцию», - приводит слова полузащитника сборной Испании издание Marca.

Напомним, что матч запланирован на 6 октября, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.