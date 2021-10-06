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Лига наций УЕФА

Испания оборвала беспроигрышную серию Италии и вышла в финал Лиги наций

06 Октября 2021 • 23:49 Комментировать (5)
Италия
1:2
Испания
окончен

В среду определился первый финалист Лиги наций УЕФА. Ещё в первом тайме испанцы забили дважды итальянцам, которые уже к перерыву остались в меньшинстве. Во втором тайме хозяева сократили отставание, но продлить свою 37-матчевую беспроигрышную серию не смогли.

Протокол игры  
Италия 1:2 Испания
    17' Торрес Ферран (0:1)
    45' Торрес Ферран (0:2)
(1:2) Пеллегрини Лоренцо 83'    
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо   30'   42' Бастони Алессандро Эмерсон Палмиери Барелла Николо   72' (Калабрия Давиде (   72') Жоржиньо II   64' (Пеллегрини Лоренцо (   64') Верратти Марко   58' (Локателли Мануэль (   58'   82') Кьеза Федерико Бернардески Федерико   46' (Кьеллини Джорджо (   46') Инсинье Лоренцо   58' (Кин Мойзе (   58')
Запасные: Распадори Джакомо Сиригу Сальваторе Мерет Алекс Ачерби Франческо Кристанте Бриан Берарди Доменико Димарко Федерико
Унай Симон Аспиликуэта Сесар   45' Лапорт Эмерик Торрес Пау II Алонсо Маркос Коке Хорхе   75' (Мерино Микель (   75') Бускетс Серхио Гави   84' (Роберто Серхи (   84') Сарабия Пабло   65'   75' (Хиль Бриан (   75') Торрес Ферран   49' (Пино Йереми (   49'   71') Оярсабаль Микель   89'
Запасные: Санчес Роберт Гарсия Эрик Регилон Серхио Де Хеа Давид Иньиго Мартинес Порро Педро Родри Эрнандес Форнальс Пабло
06 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В среду прошёл первый полуфинал Лиги Наций УЕФА. В Милане на знаменитом «Сан-Сиро» хозяева сборная Италии принимала команду Испании. Совсем недавно – летом на чемпионате Европы эти команды также встречались в полуфинале, и тогда в серии пенальти подопечные Роберто Манчини были сильнее. Теперь у команды Луиса Энрике была возможность взять реванш. Кстати, матч обслуживал российский арбитр – Сергей Карасёв.

Итальянцы могли быстро открыть счёт. Уже на пятой минуте Кьеза получил мяч перед штрафной по центру ворот и без помех пробил, но Симон в падении отразил этот выстрел. Вскоре уже Бастони также издали попробовал забить, но получить точно в руки голкиперу испанцев. Ответ испанцев вскоре был намного опаснее. Алонсо покатил мяч по левому флангу в штрафную на Сарабию, а тот прострелил в центр чуть назад на Оярсабаля, у которого удар толком не получился.

Следующая атака испанцев левым флангом завершилась взятием ворот. Оярсабаль вновь получил мяч от Алонсо и сделал кросс в центр штрафной, где Феррану Торресу оставалось только подставить ногу. Футбольный снаряд, задев штангу, залетел в ворота. Тут же испанцы едва не удвоили счёт. Буквально через пару секунд испанцы провели яростную атаку, в течение которой нанесли три удара – первые два были заблокированы, а затем Алонсо с левого угла штрафной мощно пальнул. Мяч летел Доннарумму, но вратарь как-то странно подставил руки, и футбольный снаряд от них отлетел в штангу, а затем Бонуччи вынес на угловой.

Embed from Getty Images

Хозяева ответили минут через десять. После углового ди Лоренцо головой пробил мимо цели. Затем Бернардески прорвался справа, вошёл в штрафную и неожиданно сильно пальнул в ближний угол. Симон с трудом дотянулся, но перевёл мяч лишь в штангу, от которого тот прошёл мимо. Тут же хозяева уже обязаны были забивать. Жоржиньо разрезал оборону соперника вертикальной передачей по левому краю на Эмерсона, который прострелил в центр штрафной на одинокого Инсинье, который из убойной ситуации не попал в створ.

В конце первого тайма итальянцы остались в меньшинстве. Бонуччи около своей штрафной выставил локоть, выпрыгнув в борьбу с Бускетсом, за что получил жёлтую карточку, ставшей второй для защитника. Ещё до перерыва испанцы успели воспользоваться численным преимуществом. Гости вновь провели атаку левым флангом, и после навеса Оярсабаля на дальнюю штангу Ферран Торрес головой аккуратно в противоход уложил футбольный снаряд в угол.

Embed from Getty Images

В перерыве Манчини усилил оборону Кьеллини, сняв Бернардески. Испанцы же в начале второй половины потерял Феррана Торреса, заменив его на молодому Йереми Пино. Гости спокойно катали мяч около и вокруг штрафной итальянцев, просто не пуская итальянцев на свою половину поля.

По истечении часа испанцы обязаны были заканчивать игру. Пино слева легко обыграл Эмерсона и навесил на дальнюю штангу, откуда Оярсабаль бил без помех, но не попал в створ. Итальянцы старались прибавить, но испанцы просто не давали сопернику почувствовать уверенность. За двенадцать минут до конца матча испанцы упустили ещё один шанс довести счёт до разгромного. После атаки правым флангом Пино сделал прострел на подключившегося Алонсо, который нанёс удар, находясь в одиночестве, но Доннарумма выручил свою команду.

В концовке итальянцы возродили интригу. Испанцы заработали право на угловой, Кьеллини вынес мяч подальше, тот долетел до Пино, который хотел сделать скидку на Пау Торреса. Однако передача вингера оказалась неудачный, у него из-за спины выбежал Кьеза, опередил защитника и побежал на рандеву с Симоном, а затем покатил на Пеллегрини, который мимо пустых ворот не промахнулся.

Embed from Getty Images

В оставшиеся минуты испанцы пытались забить ещё и атаковали, а не отсиживались у своих ворот. Итальянцы в свою очередь спешили и пытались изыскать возможность перевести поединок в овертайм, но этого не случилось. Таким образом, сборная Испании оборвала беспроигрышную серию итальянцев, которая длилась 37 матчей. В четверг во втором полуфинале Лиги Наций встретятся сборные Бельгии и Франции. В воскресенье же пройдут матч за третье место и финал турнира.

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Андрей Центров

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Katy_95
07 Октября 2021 в 01:07
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Aegur
07 Октября 2021 в 00:18
Вроде всё у испанцев хорошо-мульён точных передач-заставили макаронников хорошо попотеть без мяча))
Но не хватает им топчика на острие атаки...
Skywoker
06 Октября 2021 в 23:54
глянул матч 2008
на уровень выше игра
испанцы как по льду скользили с мячом
италия вяло, но состав мощнее был без всяких претендентов на зм типа жоржиньо
а вообще самый слабый чемпион европы на моей памяти
чемпионы пенальти
даже хромую кривоногую фурию не могут обыграть (до удаления италия тоже не лучше играла)
Ale10JUFC
07 Октября 2021 в 00:27
вообще самый слабый чемпион европы ?? серьёзно? Ты по ходу фан Испании ,и обида за ЧЕ осталась. На ЧЕ Италия не заметила Бельгию, а серия пенальти в финале была на руку Англии ибо по игре ни о чём англичан в финале были. По итогу сегодня Италия сыграла не слабо,просто индивидуальные ошибки в первом тайме внесли коррективы во всю игру. Каким образом кривоногой стала Испания тоже вопрос. Ну и о самом слабом чемпионе Европы , им были французы в 2002 , в группе ЧМ 1 очко набравшие
779
06 Октября 2021 в 23:51
Давно таких эмоциональных, страстных матчей сборных не видел.
Испания была трезвее. Италия половину сил отдала в поисках справедливости у Карасёва.
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окончен Италия 1:2 Испания
07.10  21:45 Бельгия ... Франция 3.05 3.35 2.42
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