​Доннарумма не обращает внимания на свист с трибун в свой адрес

Сборная Италии в среду проиграла Испании в полуфинале Лиги наций (1:2). По ходу игры итальянские фанаты на «Сан-Сиро» освистывали Джанлуиджи Доннарумму, который летом ушёл из «Милана» в «ПСЖ».

На следующий день Доннарумма сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере». Судя по тексту, голкипер не обращает внимания на недовольство армии фанатов «Милана».

«Всё пошло не так, как мы хотели, но мы старались изо всех сил. Дух и приверженность – это то, что всегда сопровождает нас, когда мы защищаем цвета своей страны. Идём к следующим целям с высоко поднятой головой», - написал Доннарумма.