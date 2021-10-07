Алонсо прокомментировал выход Испании в финал Лиги наций

Фланговый защитник национальной команды Испании Маркос Алонсо пообщался с журналистами после матча с Италией в полуфинале Лиги наций. «Красная фурия» отпраздновала победу со счетом 2:1.

«Безумно счастлив. Мы победили Италию, которая так долго не проигрывала… Очень доволен нашим достижением. Испания завоевала путевку в финал, это круто. Теперь нужно настраиваться на завоевание трофея. Но для начала нужно узнать, кто станет нашим соперником по финалу», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Во втором полуфинале сойдутся сборные Бельгии и Франции. Поединок состоится в четверг, 7 октября, начало запланировано в 21:45 по московскому времени.