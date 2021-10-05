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Лига наций УЕФА

Бернардески: «Испания сильна, но и мы не лыком шиты»

05 Октября 2021 • 21:18 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
Через 23 ч. 16 мин.

Завтра, 6 октября, определится первый финалист второго в истории розыгрыша Лиги наций – им станет победитель противостояния между Испанией и Италией. Пару месяцев назад команды уже встречались в рамках чемпионата Европы, когда триумфаторами с поля ушли итальянцы.

О том матче накануне предстоящего поединка вспомнил и полузащитник «скуадры адзурры» Федерико Бернардески. Он заявил, что его партнерам по сборной не стоит бояться испанцев, ведь они уже знают, как справляться с ними в очных встречах.

 «Испания сильна, но и мы не ликом шиты, что и доказываем делом в последнее время. Нам необходимо продолжить успех на международной арене. Я рад, что будем биться за трофей у себя дома при родных трибунах», - поделился игрок в интервью Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Лига Наций Федерико Бернардески
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