Бернардески: «Испания сильна, но и мы не лыком шиты»

Завтра, 6 октября, определится первый финалист второго в истории розыгрыша Лиги наций – им станет победитель противостояния между Испанией и Италией. Пару месяцев назад команды уже встречались в рамках чемпионата Европы, когда триумфаторами с поля ушли итальянцы.

О том матче накануне предстоящего поединка вспомнил и полузащитник «скуадры адзурры» Федерико Бернардески. Он заявил, что его партнерам по сборной не стоит бояться испанцев, ведь они уже знают, как справляться с ними в очных встречах.

«Испания сильна, но и мы не ликом шиты, что и доказываем делом в последнее время. Нам необходимо продолжить успех на международной арене. Я рад, что будем биться за трофей у себя дома при родных трибунах», - поделился игрок в интервью Gazzetta dello Sport.