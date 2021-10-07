Кьеза остался недоволен судейством Карасёва

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза раскритиковал работу российского арбитра Сергея Карасёва, обслуживавшего первый полуфинальный матч Лиги наций.

В поединке Италия – Испания, завершившегося победой гостей 2:1, рефери уже в первом тайме удалил защитника «скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи.

«Красная карточка для Бонуччи оказалась слишком суровым наказанием. Мне ещё не приходилось встречать более бессмысленное предупреждение на таком уровне за несогласие с арбитром.

Бонуччи – наш капитан. Судья же допустил ошибку, ведь испанский игрок просто поскользнулся. Капитан имеет право уточнить информацию», - цитирует Кьезу RAI Sport.