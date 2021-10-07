Сборная Италии при Манчини лишь второй раз пропустила более одного гола за игру

Сборная Италии потерпела поражение от Испании в полуфинальном поединке Лиги наций. «Скуадра адзурра» уступила при своих болельщиках со счетом 1:2.

Согласно сведениям Opta Paolo, итальянская команда при главном тренере Роберто Манчини пропустила более одного мяча лишь во второй раз. Первый подобный случай был зафиксирован летом 2018 года, когда «скуадра адзурра» потерпела поражение от французов (1:3).

Во вчерашнем поединке прервалась беспроигрышная серия Италии, которая длилась 37 матчей кряду.

Второй полуфинал Лиги наций пройдет сегодня, 7 октября. За путевку в финал поборются Бельгия и Франция.