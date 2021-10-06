Гави – самый молодой футболист в истории сборной Испании

Только что начался поединок полуфинала плей-офф раунда Лиги Наций УЕФА между Италией и Испанией. В стартовом составе испанцев вышел юный полузащитник Гави, что стало знаменательным событием.

Дело в том, что игрок «Барселоны» стал самым молодым футболистом в истории национальной команды своей страны – по состоянию на момент дебюта ему исполнилось 17 дней и 62 дня. Обладателем предыдущего рекорда являлся Анхель Зубиета, сыгравшего за взрослую сборную на международном уровне в возрасте 17 лет и 28 дня.

Примечательно, что показатель Зубиеты держался более 80 лет – он провел свой первый матч за «Фурию Роху» еще в далеком 1936 году.