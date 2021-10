Ферран Торрес сравнялся по голам за сборную с Луисом Энрике

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес настиг в рейтинг бомбардиров «красной фурии» своего тренера – Луиса Энрике.

Во вчерашнем полуфинальном поединке Лиги наций УЕФА в составе гостей на авансцену вышел футболист «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Уже в первом тайме ему удалось отличиться дублем, чего испанцам в итоге хватило, чтобы отпраздновать победу в Милане 2:1.

Как информирует портал Squawka Football, теперь у Феррана Торреса не счету 12 забитых мячей – ровно столько же, как у энтренадора «ла рохи» Луиса Энрике.

Ferran Torres has now scored as many goals for Spain as his manager Luis Enrique (12).