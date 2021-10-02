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Лига наций УЕФА

Манчини: «Ежедневно скучаю по клубной работе»

02 Октября 2021 • 00:58 Комментировать
Италия
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Испания
2.50 3.10 3.10
06.10 21:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини никак не привыкнет к специфике работы с национальной командой.

- Я ежедневно скучаю по клубной работе, - признал Манчини, отвечая на BoboTV на вопросы бывших футболистов. - Когда проводишь много матчей с национальной командой, как в последние месяцы, скучаешь чуть меньше. Но когда нужно по пять месяцев ждать возвращения на поле, становится сложно. Например, с ноября по март очень долго, также с марта по июнь.

После чемпионата Европы кажется, что Лига наций ничего не значит, но она должна была быть сыграна месяцы назад, - заявил Манчини.

В полуфинале Лиги наций 6 октября сыграют команды Италии и Испании. На следующий день на поле выйдут сборные Бельгии и Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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