Манчини признал наличие у сборной Италии проблем в атаке

Алленаторе итальянской сборной Роберто Манчини накануне игры с Испанией в полуфинале Лиги наций УЕФА пообщался с представителями прессы.

«Мы столкнулись с определённого рода трудностями в атаке по причине травм футболистов, которые были с нами на Евро-2020. Мы располагаем двумя молодыми игроками нападения в лице Распадори и Кина. Попытаемся использовать их как можно более эффективно», - цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Тренер чемпионов Европы добавил, что его команда должна делать ставку на атакующий футбол, чтобы у молодых игроков была возможность продолжать прибавлять.

Ранее тренер «скуадры адзурры» заявил о желании продлить 37-матчевую беспроигрышную серию сборной.