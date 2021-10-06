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Лига наций УЕФА

Манчини признал наличие у сборной Италии проблем в атаке

06 Октября 2021 • 11:49 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.05 3.50
Через 7 ч. 29 мин.

Алленаторе итальянской сборной Роберто Манчини накануне игры с Испанией в полуфинале Лиги наций УЕФА пообщался с представителями прессы.

«Мы столкнулись с определённого рода трудностями в атаке по причине травм футболистов, которые были с нами на Евро-2020. Мы располагаем двумя молодыми игроками нападения в лице Распадори и Кина. Попытаемся использовать их как можно более эффективно», - цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Тренер чемпионов Европы добавил, что его команда должна делать ставку на атакующий футбол, чтобы у молодых игроков была возможность продолжать прибавлять.

Ранее тренер «скуадры адзурры» заявил о желании продлить 37-матчевую беспроигрышную серию сборной.

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Сборная Италии Чемпионат Испании Роберто Манчини Лига Наций
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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