Бонуччи догнал Дзоффа по количеству поединков за сборную Италии

Защитник Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе сборной Италии на поединок 1/2 финала Лиги наций с Испанией. Это его 112-й матч за команду.

По информации Opta, игрок футболист вышел на седьмое место по количеству встреч за «Скуадру адзурру». Футболист сравнялся с легендарным вратарём Дино Дзоффом.

Поединок проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра началась в 21:45 мск.

Полностью стартовые составы команд выглядели так:

Италия: Доннарумма; ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Инсинье, Бернардески

Испания: Симон; Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес, Алонсо; Коке, Бускетс, Гави; Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль

Завтра, 7 октября, во втором полуфинале сыграют Бельгия и Франция.