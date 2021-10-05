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Лига наций УЕФА

Луис Энрике: «Сборные Испании и Италии очень похожи»

05 Октября 2021 • 20:27 Комментировать
Италия
...
Испания
2.30 3.20 3.30
06.10 21:45

Уже завтра, 6 октября, состоится первый полуфинал плей-офф стадии Лиги Наций, в котором сойдутся сборные Италии и Испании. В связи с этим, главный тренер номинальных гостей поля Луис Энрике прокомментировал шансы обеих команд на проход в финал.

«Сборные Испании и Италии очень похожи. И они, и мы любим проявлять инициативу и атаковать. На данный момент итальянцы - это одна из лучших команд в мире, чего только стоит их серия без поражений. Не знаю, как будут развиваться события, но мы постараемся взять мяч под свой контроль», - цитирует Энрике пресс-служба местной ассоциации футбола.

Напомним, что победитель этого противостояния в главном поединке турнира встретится с кем-то из пары Бельгия – Франция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании Луис Энрике Лига Наций
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06.10  21:45 Италия ... Испания 2.26 3.2 3.5
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