Луис Энрике: «Сборные Испании и Италии очень похожи»

Уже завтра, 6 октября, состоится первый полуфинал плей-офф стадии Лиги Наций, в котором сойдутся сборные Италии и Испании. В связи с этим, главный тренер номинальных гостей поля Луис Энрике прокомментировал шансы обеих команд на проход в финал.

«Сборные Испании и Италии очень похожи. И они, и мы любим проявлять инициативу и атаковать. На данный момент итальянцы - это одна из лучших команд в мире, чего только стоит их серия без поражений. Не знаю, как будут развиваться события, но мы постараемся взять мяч под свой контроль», - цитирует Энрике пресс-служба местной ассоциации футбола.

Напомним, что победитель этого противостояния в главном поединке турнира встретится с кем-то из пары Бельгия – Франция.