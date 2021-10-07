Луис Энрике – о победе над Италией: «Доволен, что вышли в финал»

Сборная Испании достаточно уверенно одолела итальянцев в Лиге Наций, заработав тем самым путевку в финал турнира. Наставник «Фурии рохи» Луис Энрике рассказал, какие чувства испытывает от взятого реванша за поражение на чемпионате Европы.

«Мне понравилось, как мы прессинговали и создавали моменты. Доволен, что вышли в финал. Что касается кадровых решений, то у меня есть список из 40-50 футболистов, которые в любой момент могут быть вызваны в лагерь сборной. Мы добились своей цели несмотря на ограниченное время для подготовки к поединку. Следующий соперник? И Бельгия, и Франция очень сильны. Но, мы попытаемся завоевать этот трофей», - заявил испанский специалист в интервью Marca.

Уточним, что весь второй тайм итальянцы провели в меньшинстве после того, как российский арбитр Сергей Карасёв удалил защитника Леонардо Бонуччи.