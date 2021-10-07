Экс-арбитр ФИФА оценил работу Карасёва: «Красная карточка по делу»

Бывший рефери категории ФИФА Алексей Николаев прокомментировал работу россиянина Сергея Карасёва на матче полуфинала Лиги наций УЕФА Италия – Испания (1:2). В первом тайме судья удалил с поля капитана хозяев Леонардо Бонуччи.

«Игра была, конечно, непростая. У матчей сборных Италии и Испании историческая подоплёка. Карасёв справился с этой игрой. Красная карточка была показана абсолютно по делу», - передаёт слова Николаева ТАСС.

Эксперт аргументировал своё мнением тем, что Бонуччи использовал в борьбе локоть, поэтому вторая жёлтая карточка является вполне заслуженной им.

Прежде Федерико Кьеза раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва.