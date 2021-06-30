​Депутат Малинкович: «Швецию попросили проиграть Украине»

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30 Июня 2021, 14:13,
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Депутат Сергей Малинкович, являющийся лидером партии «Коммунисты России» убеждён, что матч Швеция – Украина на Евро-2020 прошёл не в честной борьбе. Малинкович рассказал sport24, что украинцам определённо подсуживали, учитывая партнёрские отношения страны с США и западноевропейскими странами. Более того, депутат считает, что на Швецию было оказано некое влияние.
«Понятно, что Украину хотят приподнять. Поэтому поговорили со Швецией, попросили проиграть, чтобы показать что Россия - неудачники, а Украина – молодцы», - поделился своим мнением Малинкович.
Несколько недель назад Сергей Малинкович объяснял поражение сборной России от Бельгии вмешательством третьей стороны. Тогда депутат заявил, что российских футболистов могли напоить или даже облучить.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет против Англии. Встреча пройдёт 3 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции, Сергей Малинкович
Вместо того чтоб поздравить братскую сборную Украины с историческим достижением, он несёт откровенный бред, выставляя себя и всю гос Думу на посмешище. Почему мужества не хватает, просто признать что украинцы сыграли лучше наших??? да, не без доли везения, но факт остаётся фактом!
Интересно почему мой абсолютно безобидный мат админы блокируют , а вот эти вот ,, мысли,, прям в ленту новостей ??? одно слово -- коммунизм , должно настораживать людей в адекватности этих особей ...
а сборную России напоили...
Господа, эти люди управляют нашей страной... Вдумайтесь! Управляют. Они нами.
Вопрос тут на самом деле один: депутат Малинкович подонок или дурак?
Он коммунист... Этим всё сказано...
я бы не исключил оба варианта в одном этом мешке с дерьмом
Угу, Форсбергу еще персональное задание дали, обстучать весь каркас украинских ворот, дабы все убедительно выглядело)xD
Интересно, а тех кто не болен на всю голову, хотя бы десяток наберётся в этом заведении под названием дума?
Тут не все так просто, посмотри сайт КПЛО :)
За вашу гниль вас и не ненавидят, везде.
Сергей Малинкович - краснозадая птица УДОД!
И эти люди управляют страной
А я не сомневаюсь,что это происки Байдена.) Он звонил и лично разговаривал с игроками шведской сборной).Так же как и недавняя жара на территории РФ-это дело рук Госдепа.)) Применили климатическое оружие.))
И все они хотят Россиюшку унизить,нефть с газом,наши народные,себе хотят присвлить.)
Там скорее всего в ход пошла и Меланья. Подложили под всю шведскую сборную
Точно,100 % так.)