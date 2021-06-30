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​Депутат Малинкович: «Швецию попросили проиграть Украине»

30 Июня 2021, 14:13,

Депутат Сергей Малинкович, являющийся лидером партии «Коммунисты России» убеждён, что матч Швеция – Украина на Евро-2020 прошёл не в честной борьбе. Малинкович рассказал sport24, что украинцам определённо подсуживали, учитывая партнёрские отношения страны с США и западноевропейскими странами. Более того, депутат считает, что на Швецию было оказано некое влияние.

«Понятно, что Украину хотят приподнять. Поэтому поговорили со Швецией, попросили проиграть, чтобы показать что Россия - неудачники, а Украина – молодцы», - поделился своим мнением Малинкович.

Несколько недель назад Сергей Малинкович объяснял поражение сборной России от Бельгии вмешательством третьей стороны. Тогда депутат заявил, что российских футболистов могли напоить или даже облучить.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет против Англии. Встреча пройдёт 3 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции, Сергей Малинкович
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Комментарии (15)
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0
FiOS
30 Июня 2021, 16:47

Вместо того чтоб поздравить братскую сборную Украины с историческим достижением, он несёт откровенный бред, выставляя себя и всю гос Думу на посмешище. Почему мужества не хватает, просто признать что украинцы сыграли лучше наших??? да, не без доли везения, но факт остаётся фактом!

1
ARTUR
30 Июня 2021, 16:08

Интересно почему мой абсолютно безобидный мат админы блокируют , а вот эти вот ,, мысли,, прям в ленту новостей ??? одно слово -- коммунизм , должно настораживать людей в адекватности этих особей ...

0
White_Shark
30 Июня 2021, 15:53

а сборную России напоили...
Господа, эти люди управляют нашей страной... Вдумайтесь! Управляют. Они нами.

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1
Prince of Wales
30 Июня 2021, 15:44

Вопрос тут на самом деле один: депутат Малинкович подонок или дурак?

0
FiOS
30 Июня 2021, 16:43

Он коммунист... Этим всё сказано...

0
ARTUR
30 Июня 2021, 16:06

я бы не исключил оба варианта в одном этом мешке с дерьмом

1
slain
30 Июня 2021, 15:10

Угу, Форсбергу еще персональное задание дали, обстучать весь каркас украинских ворот, дабы все убедительно выглядело)xD

1
779
30 Июня 2021, 15:02

Интересно, а тех кто не болен на всю голову, хотя бы десяток наберётся в этом заведении под названием дума?

0
Azymuth
30 Июня 2021, 17:11

Тут не все так просто, посмотри сайт КПЛО :)

1
pasha-kuraev@gmail.com
30 Июня 2021, 14:53

За вашу гниль вас и не ненавидят, везде.

0
Dimauskas
30 Июня 2021, 14:46

Сергей Малинкович - краснозадая птица УДОД!

1
Милка
30 Июня 2021, 14:44

И эти люди управляют страной

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2
ILLNAT
30 Июня 2021, 14:20

А я не сомневаюсь,что это происки Байдена.) Он звонил и лично разговаривал с игроками шведской сборной).Так же как и недавняя жара на территории РФ-это дело рук Госдепа.)) Применили климатическое оружие.))
И все они хотят Россиюшку унизить,нефть с газом,наши народные,себе хотят присвлить.)

1
Prince of Wales
30 Июня 2021, 15:45

Там скорее всего в ход пошла и Меланья. Подложили под всю шведскую сборную

0
ILLNAT
30 Июня 2021, 15:48

Точно,100 % так.)

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