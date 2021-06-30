​Депутат Малинкович: «Швецию попросили проиграть Украине»

Депутат Сергей Малинкович, являющийся лидером партии «Коммунисты России» убеждён, что матч Швеция – Украина на Евро-2020 прошёл не в честной борьбе. Малинкович рассказал sport24, что украинцам определённо подсуживали, учитывая партнёрские отношения страны с США и западноевропейскими странами. Более того, депутат считает, что на Швецию было оказано некое влияние.

«Понятно, что Украину хотят приподнять. Поэтому поговорили со Швецией, попросили проиграть, чтобы показать что Россия - неудачники, а Украина – молодцы», - поделился своим мнением Малинкович.

Несколько недель назад Сергей Малинкович объяснял поражение сборной России от Бельгии вмешательством третьей стороны. Тогда депутат заявил, что российских футболистов могли напоить или даже облучить.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет против Англии. Встреча пройдёт 3 июля.