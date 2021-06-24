Шведский посол иронично отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг отреагировал на выход «жёлто-синих» в плей-офф чемпионата Европы-2020.

В своем твиттер-аккаунте политик опубликовал ироничный пост, разместив картинку с наблюдающими за процессом рабочими, которых подписал фамилиями игроков украинской команды.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко вышли в плей-офф с третьего места. В этом украинцам помогли шведы, которые не проиграли Польше в заключительном матче группового этапа.

В 1/8 финала сборная Украины сыграет как раз против Швеции. Матч состоится 29 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру