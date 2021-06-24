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Шведский посол иронично отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы

24 Июня 2021, 13:59,

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг отреагировал на выход «жёлто-синих» в плей-офф чемпионата Европы-2020.

В своем твиттер-аккаунте политик опубликовал ироничный пост, разместив картинку с наблюдающими за процессом рабочими, которых подписал фамилиями игроков украинской команды.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко вышли в плей-офф с третьего места. В этом украинцам помогли шведы, которые не проиграли Польше в заключительном матче группового этапа.

В 1/8 финала сборная Украины сыграет как раз против Швеции. Матч состоится 29 июня.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции, Тобиас Тиберг
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Комментарии (2)
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3
crocodile
24 Июня 2021, 14:14

насколько я знаю, это фото - ироничная реакция кого-то из украинских болельщиков. посол просто перепостил его с комментарием типа «слушаю и повинуюсь»

1
Милка
24 Июня 2021, 15:01

Да,именно сами болельщики украинской сборной орут со своей команды. Утром смотрел в статье на Спорт .Юа 35!!! лучших мемов на выход в плей-офф.
А господин посол только в фамилии Бущан сделал бы пять ошибок

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