Шведский посол иронично отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы

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24 Июня 2021, 13:59,
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Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг отреагировал на выход «жёлто-синих» в плей-офф чемпионата Европы-2020.
В своем твиттер-аккаунте политик опубликовал ироничный пост, разместив картинку с наблюдающими за процессом рабочими, которых подписал фамилиями игроков украинской команды.
Напомним, что подопечные Андрея Шевченко вышли в плей-офф с третьего места. В этом украинцам помогли шведы, которые не проиграли Польше в заключительном матче группового этапа.
В 1/8 финала сборная Украины сыграет как раз против Швеции. Матч состоится 29 июня.
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Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции, Тобиас Тиберг
насколько я знаю, это фото - ироничная реакция кого-то из украинских болельщиков. посол просто перепостил его с комментарием типа «слушаю и повинуюсь»
Да,именно сами болельщики украинской сборной орут со своей команды. Утром смотрел в статье на Спорт .Юа 35!!! лучших мемов на выход в плей-офф.
А господин посол только в фамилии Бущан сделал бы пять ошибок