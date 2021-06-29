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​Игрок сборной Украины терял сознание перед Евро-2020

29 Июня 2021, 17:07,

Журналист Игорь Цыганык в своей программе «Цыганык Live» на канале Football Hub в YouTube поделился информацией о том, какие проблемы перед стартом Евро-2020 беспокоили защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

По информации Цыганыка, Соболь не один раз чувствовал себя плохо и даже терял сознание. Футболист прошёл дополнительные обследования, но с ним всё в порядке.

Сборная Украины во вторник вечером проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет с победителем дуэли Англия – Германия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Эдуард Соболь
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