​Игрок сборной Украины терял сознание перед Евро-2020

Журналист Игорь Цыганык в своей программе «Цыганык Live» на канале Football Hub в YouTube поделился информацией о том, какие проблемы перед стартом Евро-2020 беспокоили защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

По информации Цыганыка, Соболь не один раз чувствовал себя плохо и даже терял сознание. Футболист прошёл дополнительные обследования, но с ним всё в порядке.

Сборная Украины во вторник вечером проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира сыграет с победителем дуэли Англия – Германия.