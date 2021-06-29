Борис Игнатьев: «Швеция активнее и мощнее, чем Украина»

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29 Июня 2021, 11:55,
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Известный футбольный специалист Борис Игнатьев высказался о грядущем противостоянии сборных Швеции и Украины в рамках 1/8 финала Евро-2020.
«Швеция активнее и мощнее, чем Украина. Думаю, преимущество на их стороне. Не знаю, как пройдет их встреча. В футболе возможно все», - приводит слова тренера «Спорт-экспресс».
Встреча состоится сегодня, 29 июня, в Шотландии. Начало - 22:00 по московскому времени.
Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале против Англии или Германии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции, Борис Игнатьев