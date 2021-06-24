Лещенко: «Украина не сильнее России ни по одному показателю, просто им повезло»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

«Поздравляю Украину. Но уровень игры у них такой же как у нас. Украина не сильнее России ни по одному показателю, просто им повезло», - приводит слова артиста издание Sport24.

Сборная Украины набрала три очка и попала в число команд, пробившихся в плей-офф чемпионата Европы-2020 с третьей позиции.

В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Швеции. Игра состоится 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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