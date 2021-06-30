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Кулушевски - о победном голе сборной Украины: «Как нож в сердце»

30 Июня 2021, 08:26,

Атакующий полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски поделился эмоциями после поединка против команды Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в овертайме украинцы вырвали победу (2:1).

«Мы имели много моментов, чтобы забить решающий мяч. В конце овертайма команда готовилась к серии пенальти, но соперник забил гол на последней минуте. Этот мяч как нож в сердце», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Украины сыграет против команды Англии. Поединок состоится в Риме 3 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Деян Кулушевски
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Комментарии (1)
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0
diasello.sun@gmail.com
30 Июня 2021, 08:31
Ни в Ювентусе, ни в сборной! На траве валялся, лучше бы боролся до конца, а так не впечатлил. Единственное светлое пятно в этой сборной Швеции - Эмиль Форсберг. Беседина, конечно жалко, но он сам виноват (летел на мяч не глядя). Не думаю что там была преднамеренная игра в ногу, просто попал по ноге уже. Но опасная игра.
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