Кулушевски - о победном голе сборной Украины: «Как нож в сердце»

Атакующий полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски поделился эмоциями после поединка против команды Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в овертайме украинцы вырвали победу (2:1).

«Мы имели много моментов, чтобы забить решающий мяч. В конце овертайма команда готовилась к серии пенальти, но соперник забил гол на последней минуте. Этот мяч как нож в сердце», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Украины сыграет против команды Англии. Поединок состоится в Риме 3 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру