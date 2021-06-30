Сборная Швеции осталась в меньшинстве в матче с Украиной

В начале овертайма матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины случился неприятный инцидент. Маркус Даниэльссон в попытке сорвать контратаку соперника сыграл в мяч, но затем прямой ногой влетел в колено Артёма Беседина. После консультаций с видеоассистентами арбитр пересмотрел повтор момента и принял решение удалить шведа. Это первая красная карточка в карьере Даниэльссона.

Что касается пострадавшего, врачи увели его с поля. Его заменил Виктор Цыганков.

Счет в матче - 1:1.

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