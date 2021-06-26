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Зинченко занял второе место по количеству отборов на групповой стадии чемпионата Европы-2020

26 Июня 2021, 09:16,

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко занял вторую строчку в рейтинге игроков, совершивших наибольшее количество успешных отборов на групповой стадии Евро-2020. Об этом информирует Squawka в твиттер-аккаунте.

По данным источника, в активе украинского опорного полузащитника 12 отборов. Всего один отбор он уступил португальскому защитнику Нелсону Семеду (13). Тройку лучших в этом показателе замкнул хавбек сборной Финляндии Робин Лод (10).

Украинская команда пробилась в плей-офф чемпионата Европы с третьего места. В 1/8 финала турнира «жёлто-синие» встретятся со сборной Швеции. Поединок состоится 29 июня, начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Зинченко
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