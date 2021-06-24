Эксперты назвали вероятность победы сборной Украины на чемпионате Европы

Эксперты букмекерских контор оценили шансы 16 участников плей-офф чемпионата Европы 2020 года пройти четырех соперников и выиграть главный трофей. Сборная Украины считается аутсайдером стадии матчей на вылет, вероятность ее триумфа оценена в 0,7%. Примерно такие же шансы удивить футбольный мир и стать чемпионом Европы у команд Австрии, Швеции, Уэльса, Швейцарии, Чехии и Хорватии. Лидеров рейтинг является Франция (23%).

Напомним, что на групповой стадии украинцы проиграли Голландии (2:3), одолели Северную Македонию (1:0) и в ключевом матче за выход из группы провалились против австрийцев (0:1).

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