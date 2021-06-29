​Зинченко: «Нам стыдно за матч против Австрии, но появился шанс реабилитироваться»

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в интервью пресс-службе УЕФА заявил, что команде стыдно за матч против Австрии, который завершился поражением со счётом 0:1.

«За свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно», - сказал Зинченко. «Очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной», - добавил хавбек «жёлто-синих», чьи слова приводятся на сайте УЕФА.

Матч между сборными Швеции и Украины в 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что украинцы пробились в плей-офф с третьего места во многом благодаря победе сборной Швеции над Польшей.