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​Зинченко: «Нам стыдно за матч против Австрии, но появился шанс реабилитироваться»

29 Июня 2021, 18:25,

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в интервью пресс-службе УЕФА заявил, что команде стыдно за матч против Австрии, который завершился поражением со счётом 0:1.

«За свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно», - сказал Зинченко. «Очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной», - добавил хавбек «жёлто-синих», чьи слова приводятся на сайте УЕФА. 

Матч между сборными Швеции и Украины в 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что украинцы пробились в плей-офф с третьего места во многом благодаря победе сборной Швеции над Польшей.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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