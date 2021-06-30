Реакция президента Украины на выход сборной в четвертьфинал Евро-2020

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30 Июня 2021, 08:38,
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата Европы - 2020.
«Невероятное напряжение, сумасшедшая заруба в овертайме и феерическая развязка. Это было нереально круто! Ребята, респект - вы настоящие бойцы!», - написал президент в своем твиттер-аккаунте.
Следующим соперником сборной Украины станет команда Англии, одолевшая в 1/8 Германию. Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» 3 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Владимир Зеленский
реакцию бы ВВП на вылет наших опубликовали.
— Владимир Владимирович, оцените выступление сборной России на Евро 2020?
— Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук, провел беседу со многими учеными, в том числе — молодыми. Кстати — очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности. Не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.
да плевать на его мнение...