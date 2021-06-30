Реакция президента Украины на выход сборной в четвертьфинал Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата Европы - 2020.

«Невероятное напряжение, сумасшедшая заруба в овертайме и феерическая развязка. Это было нереально круто! Ребята, респект - вы настоящие бойцы!», - написал президент в своем твиттер-аккаунте.

Следующим соперником сборной Украины станет команда Англии, одолевшая в 1/8 Германию. Поединок пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» 3 июля.

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