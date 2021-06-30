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Шевченко: «Своей игрой и самоотдачей наша команда заслужила любовь всей страны»

30 Июня 2021, 01:29,

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы над шведами на Евро-2020.

- Обе команды играли хорошо, матч был интересным. Никто не хотел уступать, поэтому в концовке случилась драма. Своей игрой и самоотдачей наша команда заслужила любовь всей страны.

Мы знали, как нужно играть с первых минут и как усилить игру. Наш план работал хорошо. Мы решили усилить фланги и попросили полузащитников усерднее трудиться, сменили позицию Ярмоленко, - приводит слова Шевченко УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко
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