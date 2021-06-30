Шевченко: «Своей игрой и самоотдачей наша команда заслужила любовь всей страны»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после победы над шведами на Евро-2020.

- Обе команды играли хорошо, матч был интересным. Никто не хотел уступать, поэтому в концовке случилась драма. Своей игрой и самоотдачей наша команда заслужила любовь всей страны.

Мы знали, как нужно играть с первых минут и как усилить игру. Наш план работал хорошо. Мы решили усилить фланги и попросили полузащитников усерднее трудиться, сменили позицию Ярмоленко, - приводит слова Шевченко УЕФА.

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