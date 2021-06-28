Шевченко: «У сборной Украины теперь развязаны руки»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко высказался о выходе своей команды в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Нам досталась непростая группа, но мы вышли из нее. Игроки упорно шли к этому. Теперь у команды развязаны руки. Все остальное будет для нас огромным бонусом», - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Украина заняла третье место в квартете с Голландией, Австрией и Северной Македонией. Несмотря на это, подопечные Шевченко получили путевку в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Во вторник, 29 июня, «жёлто-синие» сыграют против сборной Швеции в рамках 1/8 финала.

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