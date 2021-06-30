ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​У Беседина повреждение трёх связок и перелом

30 Июня 2021, 17:07,

На официальном сайте киевского «Динамо» появилась информация о состоянии Артёма Беседина. Нападающий сборной Украины травмировался в игре 1/8 финала против Швеции, когда Маркус Даниэльссон совершил грубый фол на красную карточку.

В результате МРТ у Беседина выявили частичное повреждение задней крестообразной связки, частичные повреждения внутренней и внешней боковых связок, а также перелом мыщелков бедренной кости.

На восстановление после травмы Артёму Беседину понадобится полгода. Об этом рассказал главный врач украинского клуба Андрей Шморгун.

Добавим, что сборная Украины обыграла Швецию и в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Англии.   

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Артём Беседин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
30 Июня 2021, 17:19

Перелом ?? как бы выходил сам , с помощью конечно , жаль парня... выздоравления ему .

1
Azymuth
30 Июня 2021, 17:12

Бедняга...
Здоровья и удачного восстановления!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала