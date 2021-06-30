​У Беседина повреждение трёх связок и перелом

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30 Июня 2021, 17:07,
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На официальном сайте киевского «Динамо» появилась информация о состоянии Артёма Беседина. Нападающий сборной Украины травмировался в игре 1/8 финала против Швеции, когда Маркус Даниэльссон совершил грубый фол на красную карточку.
В результате МРТ у Беседина выявили частичное повреждение задней крестообразной связки, частичные повреждения внутренней и внешней боковых связок, а также перелом мыщелков бедренной кости.
На восстановление после травмы Артёму Беседину понадобится полгода. Об этом рассказал главный врач украинского клуба Андрей Шморгун.
Добавим, что сборная Украины обыграла Швецию и в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Англии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Артём Беседин
Перелом ?? как бы выходил сам , с помощью конечно , жаль парня... выздоравления ему .
Бедняга...
Здоровья и удачного восстановления!