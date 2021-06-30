​У Беседина повреждение трёх связок и перелом

На официальном сайте киевского «Динамо» появилась информация о состоянии Артёма Беседина. Нападающий сборной Украины травмировался в игре 1/8 финала против Швеции, когда Маркус Даниэльссон совершил грубый фол на красную карточку.

В результате МРТ у Беседина выявили частичное повреждение задней крестообразной связки, частичные повреждения внутренней и внешней боковых связок, а также перелом мыщелков бедренной кости.

На восстановление после травмы Артёму Беседину понадобится полгода. Об этом рассказал главный врач украинского клуба Андрей Шморгун.

Добавим, что сборная Украины обыграла Швецию и в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Англии.