Форсберг: «Швеция заслуживала большего, мы были лучше Украины»

Хавбек сборной Швеции Эмиль Форсберг дал комментарий после вылета с чемпионата Европы - 2020. В 1/8 финала скандинавы потерпели поражение от команды Украины (1:2 д.в.).

«Тяжело покидать турнир. В этом матче мы играли лучше соперника, мне так показалось. Пропустили необязательный мяч, после чего смогли сравнять. Были удары в штангу и перекладину... Швеция заслуживала большего, но сегодня удача была не на нашей стороне», - приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

В 1/4 финала сборная Украины встретится с Англией. Игра пройдет 3 июля в Риме.

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