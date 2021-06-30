Зинченко: «Давайте праздновать, мы живём лишь раз, и такие моменты могут больше никогда не повториться»

Игрок матча Швеция - Украина на Евро-2020 Александр Зинченко дал комментарий по завершившемуся поединку, который принес украинцам путевку в 1/4 финала турнира.

- Это историческое достижение. Мой совет каждому - давайте праздновать, мы живем лишь раз, и такие моменты могут больше никогда не повториться, - приводит слова Зинченко УЕФА.

- Мне было сложно сконцентрироваться на игре, потому что нас нещадно критиковали за матчи в группе. Я чувствовал, что могу дать команде больше. Я очень горд тем, что мы показали своей стране и всей Европе, что можем добиваться поставленных перед нами целей, - добавил Зинченко.

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