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Зинченко: «Давайте праздновать, мы живём лишь раз, и такие моменты могут больше никогда не повториться»

30 Июня 2021, 01:52,

Игрок матча Швеция - Украина на Евро-2020 Александр Зинченко дал комментарий по завершившемуся поединку, который принес украинцам путевку в 1/4 финала турнира.

- Это историческое достижение. Мой совет каждому - давайте праздновать, мы живем лишь раз, и такие моменты могут больше никогда не повториться, - приводит слова Зинченко УЕФА.

- Мне было сложно сконцентрироваться на игре, потому что нас нещадно критиковали за матчи в группе. Я чувствовал, что могу дать команде больше. Я очень горд тем, что мы показали своей стране и всей Европе, что можем добиваться поставленных перед нами целей, - добавил Зинченко.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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