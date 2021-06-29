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Сёмин: «Украина имеет все шансы пройти Швецию»

29 Июня 2021, 11:32,

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от поединка между сборными Швеции и Украины в плей-офф чемпионата Европы - 2020.

«В 1/8 финала мы увидим другую Украину. Есть потенциал для дальнейшего развития. Шевченко хорошо владеет ситуацией. У них есть все шансы пройти Швецию», - передает слова специалиста RT.

Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Юрий Сёмин
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Комментарии (2)
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0
crocodile
29 Июня 2021, 11:51

Палыч, я конечно надеюсь что ты не ошибаешься, но чаще бывает так, что шансы имеют Украину.
то есть, усе как бы идет неплохо и даже выглядит хорошо, но в самый ответственный момент выходит свыня.

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kungur27
29 Июня 2021, 11:50

Верим в Братишек!

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