Сёмин: «Украина имеет все шансы пройти Швецию»

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от поединка между сборными Швеции и Украины в плей-офф чемпионата Европы - 2020.

«В 1/8 финала мы увидим другую Украину. Есть потенциал для дальнейшего развития. Шевченко хорошо владеет ситуацией. У них есть все шансы пройти Швецию», - передает слова специалиста RT.

Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

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