Сёмин: «Украина имеет все шансы пройти Швецию»

|
29 Июня 2021, 11:32,
|
|
Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от поединка между сборными Швеции и Украины в плей-офф чемпионата Европы - 2020.
«В 1/8 финала мы увидим другую Украину. Есть потенциал для дальнейшего развития. Шевченко хорошо владеет ситуацией. У них есть все шансы пройти Швецию», - передает слова специалиста RT.
Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится сегодня, 29 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины, Юрий Сёмин
Палыч, я конечно надеюсь что ты не ошибаешься, но чаще бывает так, что шансы имеют Украину.
то есть, усе как бы идет неплохо и даже выглядит хорошо, но в самый ответственный момент выходит свыня.
Верим в Братишек!