Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина

Во вторник, 29 июня, состоялся поединок между сборными Украины и Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. Команда Андрея Шевченко отпраздновала победу в овертайме со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

После окончания встречи в «фейсбуке» UkrBall появились снимки с российским болельщиком, попавшим на трибуну «жёлто-синих». На фотографиях фанат держится за челюсть, а футболка на нем разорвана.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет в Риме 3 июля.

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