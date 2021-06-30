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Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина

30 Июня 2021, 10:38,

Во вторник, 29 июня, состоялся поединок между сборными Украины и Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. Команда Андрея Шевченко отпраздновала победу в овертайме со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

После окончания встречи в «фейсбуке» UkrBall появились снимки с российским болельщиком, попавшим на трибуну «жёлто-синих». На фотографиях фанат держится за челюсть, а футболка на нем разорвана.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет в Риме 3 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины
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Комментарии (33)
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1
PoliticExpert
30 Июня 2021, 13:25

Никто не знает точно кто, кого и за что бил, а ведь варианты и поводы бывают разные, в том числе и объективные))). Есть пропагандисты, а есть обычные люди, которым вряд ли есть что делить. Опять же не исключены банальные провокации и фейки.

1
Хасанович Висэйт
30 Июня 2021, 13:24
Теперь всегда так будет, увидели москаля, сразу мочить его в сортире))
0
ILLNAT
30 Июня 2021, 13:58

А чего только теперь? ) А раньше,что жим-жим?))

3
White_Shark
30 Июня 2021, 13:23

Если постанова - то и хрен с ним.
Если правда - то это наглядный показатель уровня, а точнее даже полярности российско-украинских отношений.
Парень - красава. Наплевав на все предрассудки поехал в Глазго поддержать соседей. Вы тут пишете - самоубийца! Да как раз-таки нет)) Просто не пропитанный пропагандой нормальный человек. Рядом с ним - такой же красава, с теми же исходными. Это и есть здоровое отношение к тем собачим вопросам, перед которыми нас ставит государство для своих целей.
Но как ни печально - Украина на сегодня такое же запропагандированное пристанище обезьян как и мы... И вот вам результат на 2 фото. Надеюсь, они очень гордятся тем, что толпой отметелили одного, прям силища, прям крокодилова гордость.
Украина, держись.

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0
Милка
30 Июня 2021, 13:12

А почему никому нет дела до того,что датчане и бельгийцы избивали АЖ 11!!! мальчиков в трусиках?
А тут всего один. Наверное из-за того,что побит украинцами)))

0
Милка
30 Июня 2021, 13:07

Соглашусь со многими-похоже на постановку театрального кружка

0
noname_344
30 Июня 2021, 13:03

В профиль кстати на Зеленского похож :'D

1
Dimauskas
30 Июня 2021, 12:59

Фейк!Это провркация дешево сделана соловьями

2
Sergey-Klimenko
30 Июня 2021, 11:54

во время трансляции много кадров было болельщиков с флагами Украины и России
нормальные люди показывали, что им делить нечего
а на счет побить... тут, понимаешь, лупят болелы одной страны на внутренних играх, что кости трещат...
так что все это дешевая провокация :)

1
Spirit
30 Июня 2021, 12:19

ни одного кадра с российским флагом не видел вовремя трансляции!

3
Evgen 86
30 Июня 2021, 11:47

Новость и комменты к ней подтверждают насколько зомбо ТВ хорошо работают в нашей стране. Поклонники Соловушки)

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2
Марченко Максим
30 Июня 2021, 11:35

Эта провокация скорее всего от самих украинцев ,не исключаю ,что напялили российскую футболку разорвали её ,сделали такой снимок якобы втащили в челюсть .Это чтобы вызвать и разжечь ненависть русских к xoxлам .

2
Evgen 86
30 Июня 2021, 11:48

Судя по фамилии у вас так же в родне украинцы были...

0
Милка
30 Июня 2021, 13:08

Та он вроде как и есть украинец)

2
ILLNAT
30 Июня 2021, 11:32

Что-то фотки смахивают на дешевый фейк..Очень не убедительно.

6
Spirit
30 Июня 2021, 11:22

Не братья в своем репертуаре!
Тут вообщем - то не стоит удивляться на обиженных!
Ну а вообще думать надо, когда копатели моря оскорбляют публично президента твоей страны, независимо от твоего отношения к нему, нужно понимать как они относятся к жителям данной страны!
Болельщики других стран себе такого не позволяют, поэтому нужно голову включать, даже если ты ярый сторонник Навального)))

0
Милка
30 Июня 2021, 13:09

А ты реально веришь в фейки и мыслить конструктивно не умеешь?

1
Sergo
30 Июня 2021, 13:19

может, это и фейк, но срежиссирован не плохо. посмотри видео.

0
Милка
30 Июня 2021, 13:52

Думаю сегодня-завтра будет всё известно

3
ILLNAT
30 Июня 2021, 11:33

После 2014 года сложно ожидать другого отношения..

1
overkill666
30 Июня 2021, 11:08

псих, однозначно

1
CERG
30 Июня 2021, 11:07

Ай я я я я яй, избили ..))

1
Spirit
30 Июня 2021, 11:24

сказал бы, что из Питера, то могли бы и покалечить)

2
crocodile
30 Июня 2021, 11:12

"нивчемнеповинных сториков, женщиныдетей"

4
crocodile
30 Июня 2021, 10:54

еф, прежде чем давать столь громкие заголовки, неплохо было бы предоставить более веские доказательства избиения.
футболка на человеке действительно порвана, но сам попавший на камеру эпизод вовсе не подтверждает факта избиения.

0
Екатерина Нестерова
30 Июня 2021, 11:47

Можете посмотреть видео в сети. Вешать его мы не можем.

0
Sergo
30 Июня 2021, 13:17

да, такое видео есть, называется "драка на украинской трибуне"

4
crocodile
30 Июня 2021, 10:49

Моксимъ, а может он ихтамнет и просто вышел на стадион из леса, хде цывелизовано замерял хрибные шляпки?

7
Марченко Максим
30 Июня 2021, 10:43

Как он туда вообще забрёл ,он что не знает ,что xoxлы дикари ?)) Вот же самоубийца )) Или какой-то вброс в инфо пространство.

1
Misha_diablo_football
30 Июня 2021, 12:04

тупая провокация...

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