Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина

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30 Июня 2021, 10:38,
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Во вторник, 29 июня, состоялся поединок между сборными Украины и Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы - 2020. Команда Андрея Шевченко отпраздновала победу в овертайме со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
После окончания встречи в «фейсбуке» UkrBall появились снимки с российским болельщиком, попавшим на трибуну «жёлто-синих». На фотографиях фанат держится за челюсть, а футболка на нем разорвана.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет в Риме 3 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Украины
Никто не знает точно кто, кого и за что бил, а ведь варианты и поводы бывают разные, в том числе и объективные))). Есть пропагандисты, а есть обычные люди, которым вряд ли есть что делить. Опять же не исключены банальные провокации и фейки.
А чего только теперь? ) А раньше,что жим-жим?))
Если постанова - то и хрен с ним.
Если правда - то это наглядный показатель уровня, а точнее даже полярности российско-украинских отношений.
Парень - красава. Наплевав на все предрассудки поехал в Глазго поддержать соседей. Вы тут пишете - самоубийца! Да как раз-таки нет)) Просто не пропитанный пропагандой нормальный человек. Рядом с ним - такой же красава, с теми же исходными. Это и есть здоровое отношение к тем собачим вопросам, перед которыми нас ставит государство для своих целей.
Но как ни печально - Украина на сегодня такое же запропагандированное пристанище обезьян как и мы... И вот вам результат на 2 фото. Надеюсь, они очень гордятся тем, что толпой отметелили одного, прям силища, прям крокодилова гордость.
Украина, держись.
А почему никому нет дела до того,что датчане и бельгийцы избивали АЖ 11!!! мальчиков в трусиках?
А тут всего один. Наверное из-за того,что побит украинцами)))
Соглашусь со многими-похоже на постановку театрального кружка
В профиль кстати на Зеленского похож :'D
Фейк!Это провркация дешево сделана соловьями
во время трансляции много кадров было болельщиков с флагами Украины и России
нормальные люди показывали, что им делить нечего
а на счет побить... тут, понимаешь, лупят болелы одной страны на внутренних играх, что кости трещат...
так что все это дешевая провокация :)
ни одного кадра с российским флагом не видел вовремя трансляции!
Новость и комменты к ней подтверждают насколько зомбо ТВ хорошо работают в нашей стране. Поклонники Соловушки)
Эта провокация скорее всего от самих украинцев ,не исключаю ,что напялили российскую футболку разорвали её ,сделали такой снимок якобы втащили в челюсть .Это чтобы вызвать и разжечь ненависть русских к xoxлам .
Судя по фамилии у вас так же в родне украинцы были...
Та он вроде как и есть украинец)
Что-то фотки смахивают на дешевый фейк..Очень не убедительно.
Не братья в своем репертуаре!
Тут вообщем - то не стоит удивляться на обиженных!
Ну а вообще думать надо, когда копатели моря оскорбляют публично президента твоей страны, независимо от твоего отношения к нему, нужно понимать как они относятся к жителям данной страны!
Болельщики других стран себе такого не позволяют, поэтому нужно голову включать, даже если ты ярый сторонник Навального)))
А ты реально веришь в фейки и мыслить конструктивно не умеешь?
может, это и фейк, но срежиссирован не плохо. посмотри видео.
Думаю сегодня-завтра будет всё известно
После 2014 года сложно ожидать другого отношения..
псих, однозначно
Ай я я я я яй, избили ..))
сказал бы, что из Питера, то могли бы и покалечить)
"нивчемнеповинных сториков, женщиныдетей"
еф, прежде чем давать столь громкие заголовки, неплохо было бы предоставить более веские доказательства избиения.
футболка на человеке действительно порвана, но сам попавший на камеру эпизод вовсе не подтверждает факта избиения.
Можете посмотреть видео в сети. Вешать его мы не можем.
да, такое видео есть, называется "драка на украинской трибуне"
Моксимъ, а может он ихтамнет и просто вышел на стадион из леса, хде цывелизовано замерял хрибные шляпки?
Как он туда вообще забрёл ,он что не знает ,что xoxлы дикари ?)) Вот же самоубийца )) Или какой-то вброс в инфо пространство.
тупая провокация...