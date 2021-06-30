Четыре лучших игрока сборной Украины: кто переломил Швецию и обеспечил исторический четвертьфинал Евро

Оценки футболистам Андрея Шевченко

Наши поздравления сборной Украины! В очень вязкой игре против вышколенных шведов, не сдавшихся испанцам, вообще выигравших свою группу, добыть путёвку в четвертьфинал чемпионат Европы - дорогого стоит. Украинская команда очень много терпела и была вознаграждена в концовке. Нельзя сказать, футболисты Шевченко прям переиграли шведов, скорее игра подходит под определение равной.

Статистика матча: удары по воротам - 13:15, в створ - 3:4, угловые - 6:2, владение мячом - 46:54. Кто же стал творцом исторического успеха для сборной Украины? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Андрея Шевченко.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ГЕОРГИЙ БУЩАН - 7,0. Очень крепкий голкипер подрос в киевском «Динамо». Действует без лишней суеты, отлично играет на выход, зычно командует защитниками. Только рикошет сумел переиграть Бущана сегодня. Четыре удара Георгий отразил, дважды помог каркас ворот.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ - 6,5. Хорошо украинцы накатывались флангами. По правому краю разгонял атаки Караваев, создавший супермомент для Сидорчука и много помогавший Ярмоленко. Но есть за что и поругать Караваева - из его зоны постоянно сваливался Форсберг, создавший всю шведскую остроту.

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ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ - 7,5. Опять же со знаком плюс выделяется молодая поросль «Динамо». Только рикошет может записать себе в пассив Забарный, весь матч бившийся как лев. 3 перехвата, 2 отбора, 2 заблокированных удара, 4 выноса и 5 выигранных единоборств из 5. Часто Илья начинал атаки, на его счету 95 точных передач.

СЕРГЕЙ КРИВЦОВ - 5,5. Слегка расстроил самый центр обороны. Кривцов постоянно терял позицию, пуская себе за спину Форсберга или Ларссона. Третьим или вторым защитником бежал опекать Исака, будто это самый опасный нападающий в мире.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО - 6,0. Самый пасующий (100 точных передач) и самый «паникующий» (7 раз сыграл на вынос) футболист сборной Украины. Матвиенко тоже терял позицию и многовато позволял Кулушевски, особенно когда Деян ещё был свеж

ТАРАС СТЕПАНЕНКО - 7,0. Явно не в лучшей форме Степаненко, но мастерство не спрячешь. Потрясающая работа при переходе из обороны в атаку. Быстро и точно определял адрес для передачи, из отбора сразу разворачивая перспективное наступление.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК - 5,5. Не лучшая форма Степаненко наложилась на не лучший матч Сидорчука. Сергей сегодня и в отборе не преуспел (4 раза прошли его на дриблинге) и единственное подключение в атаку завершил ударом в штангу из отличной позиции.

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АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО - 9,0. Вот уж кто отпахал на славу. 119 касаний мяча за 120 минут. Но главное даже не в объёме работы. Точечные подключение Зинченко давали сумасшедший результат - гол и голевая передача. А добавьте ещё прекрасную статистику по игре в обороне - 4 отбора, выиграл 7 единоборств из 8.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО - б/о.

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО - 8,0. Настоящим лидером атаки выступил Андрей. Регулярно стягивал на себя внимание и создавал моменты для партнёров. После его передачи Яремчук пробил в голкипера метров с пяти, а Зинченко не промахнулся, упаковав мяч точно в угол. Испортить такой пас Ярмоленко шведой было бы преступлением.

РОМАН ЯРЕМЧУК - 5,0. 90 минут главного форварда украинской сборной что-то совсем не впечатлили. Романа затолкали мощные защитник, а он пытался играть с ними в их силовой футбол. Не получилось. Единственный момент, в котором Яремчук поучаствовал, был загублен его же силами.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ - б/о.

АРТЁМ БЕСЕДИН - б/о.

ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКО - б/о.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ - б/о.

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АРТЁМ ДОВБИК - 8,0. Чистая противоположность Яремчука. Довбик не бросался в борьбу, зато очень чётко использовал зоны между защитниками, действовал за счёт ловкости. Всего 8 (!) касаний мяча за 15 минут, но из них 2 удара и одна ключевая передача. И, конечно же, победный гол. Феерический выход на замену удался Довбику.

РОМАН БЕЗУС - б/о.