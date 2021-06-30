Янне Андерссон: «Проигрывать только из-за красной карточки - это тяжело»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий каналу TV4 после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Украины.

Наставник не стал оценивать правильность удаления его подопечного на 109-й минуте игры, заявив, что уверен в том, что арбитр очень квалифицированный.

- Я думаю, что сегодня мы были лучшей командой на поле, - добавил тренер в телеэфире. - У нас были штанга и перекладина, а проигрывать только из-за красной карточки - это тяжело. После этого эпизода парни бились, но мы проиграли на последней секунде. Это тяжелый и жестокий удар, но это спорт.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».