Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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30 Июня 2021, 00:35,
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В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 схлестнулись сборные Швеции и Украины.
|27' Зинченко Александр (0:1)
|(1:1) Форсберг Эмиль 43'
|120' Довбик Артём (1:2)
Наверное, самый «тихий» по именам матч 1/8 финала Евро-2020 прошёл самым последним. Сборная Швеции пусть и выиграла группу с Испанией, но очень сложно относить к фаворитам крупного турнира команду, в которой важные роли играют не лучшие даже по меркам РПЛ футболисты «Краснодара» - Олссон, Классон и Берг (последние двое, правда, по традиции остались на «банке»), как-то не получается. Украина же на групповом этапе вообще удивила со знаком минус и продралась в плей-офф последней среди третьих мест.
Андрей Шевченко неудачное выступление в группе ставил в плюс. Мол, команде нечего терять и каждый следующий шаг вперёд – огромная победа. «Тре крунур» с натяжкой считались фаворитами и своей выстроенностью хотели завершить путь сборной Украины на этом чемпионате Европы. Началась дуэль «жёлто-синих» команд с атак номинальных хозяев. Много забросов, хорошая игра в касание, неплохое движение. Шведы пару интересных подходов сделали, но моментов не создали.
Далее началась «игра» инициативой. Теперь уже украинцы играли первым номером, что у них получилось гораздо лучше. С правого края Ярмоленко и Яремчук соорудили «стеночку», в результате которой на ударную позицию вывалился Роман. Форвард метров с семи пробил точно в голкипера. Но слабое место украинцы нащупали. В середине тайма Ярмоленко примерно с той же точки шведой вырезал передачу на Зинченко, а Александр плотным ударом в касание завершил комбинацию – 0:1.
Игровая аритмия продолжилась после гола. Украинская сборная намеренно отдала инициативу и, казалось, поступила правильно, ситуацию контролировала. Но в концовке первого тайма шведы отличились после не самого явного момента. Исак, конечно, хорошо стянул на себя трёх защитников и отдал на Форсберга, но решающее слово сказала рикошет от Забарного, сделавший удар Эмиля голевым – 1:1. Гол положительно сказался на шведах. Второй тайм они проводили куда увереннее.
Правда, для начала случился обмен штангами. Александр Караваев умчался по краю и прострелил на Сидорчука. Сергей бил в ближний угол, но попал в каркас. Ровно в следующей атаке Исак опять стянул на себя всю оборону и отдал на Форсберга. Эмиль подсёк в дальний угол, однако результат по шаблону Сидорчука – штанга. «Тре крунур» взялись за дело с удвоенной энергией. Деян Кулушевски с подбора крутил в дальнюю «девятку», однако Бущан спас. Эмиль Форсберг продолжал бомбардировать – круто прошёл двоих, подошёл к штрафной площади и лупанул в перекладину. Очень динамичный момент.
Под занавес матча цена ошибки возросла, шведы успокоились и матч докатился до овертайма. Основную массу замен тренеры приберегли, те же Берг и Классон появились только на 97-й минуте. А ровно через минуту шведы остались в меньшинстве – Даниэльссон шипами влетел в колено Беседину и после просмотра VAR был удалён. Красная карточка ничего не изменила. Команды слишком устали и до 120-й минуты ничего не придумали. Время убивали постоянные паузы, травмы, остановки игры.
Тренеры уже думали о серии пенальти, как свежий Артём Довбик выскочил на диагональный кросс Зинченко и пробил мимо голкипера – 1:2. Феерическая радость украинской сборной объяснима – команда Андрея Шевченко продралась в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с Англией.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции
молодцы украинцы! выдержали, не сломались и дожали шведов в очень тяжёлом матче! с англами будет потруднее, учитывая травмы и эмоциональный перегрев. но всё возможно на этом чемпе.
Поздравляю болельщиков сб. Украины. Хорошая боевая победа.
Готовьте казачкие чайки для штурма Острова. Тогда можно будет и еще один мультик сделать, а то ведь только про турок пока...
Куда им)) Попетушатся пару дней "великой пэрэмоге" и домой)
Ну да, росия 1 - ДАНИЯ 4 и НАрашку!!!
Хороший результат. Думаю, что и для сборной Англии тоже.
Скептически относился к шансам Украины. Ведь как никак это худшая из 16 команд,которая вышла в 1/8 благодаря стечению обстоятельств и минимальной победы на Македонией (вдуматься только). Да и в этом матче шведы были лучше. Но никто не вспомнит об игре,побеждает тот кто забил больше.
Не ожидал,что шведы такие лесорубы. И это при 9-ти то фолах на две команды за всё основное время
Мало кто думал, что шведы не справятся со сборной Украины, но это Евро преподнесло очередной сюрприз. Пора взять реванш за 2012 год
Доклад пишет)))
сдается мне что Украина слила игру Австриякам!! судьба сегодня благоволила нам! выпускают Беседина его ломают выпускают Довбыка и он решает!
Вот оно счастье то для Украины!
Столько сил отдано, умирали прямо.
Шведам не повезло, но украинцы играли от ножа.
Поздравления!
ну примерно как швейцарцы вчера, как Джака умирал на поле, но гнал своих парней вперёд. тяжёлые матчи были для команд.
Молодцы,поздравляю!
Рад за Украину, братья славяне, молодцы! Шевченко и ребята заслужили полностью!
очень вязкая и тяжелая игра , игра на результат , без риска , азарта , понять можно ибо ставка велика , относительно велика , все же я думаю англиков не прошла бы ( не пройдет ) ни одна из этих команд , скорее всего это их потолок , тем не менее желаю успеха сборной Украины !!! боролись !!
ЛУЧШИЕ!!!