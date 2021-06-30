Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 схлестнулись сборные Швеции и Украины.

Наверное, самый «тихий» по именам матч 1/8 финала Евро-2020 прошёл самым последним. Сборная Швеции пусть и выиграла группу с Испанией, но очень сложно относить к фаворитам крупного турнира команду, в которой важные роли играют не лучшие даже по меркам РПЛ футболисты «Краснодара» - Олссон, Классон и Берг (последние двое, правда, по традиции остались на «банке»), как-то не получается. Украина же на групповом этапе вообще удивила со знаком минус и продралась в плей-офф последней среди третьих мест.

Андрей Шевченко неудачное выступление в группе ставил в плюс. Мол, команде нечего терять и каждый следующий шаг вперёд – огромная победа. «Тре крунур» с натяжкой считались фаворитами и своей выстроенностью хотели завершить путь сборной Украины на этом чемпионате Европы. Началась дуэль «жёлто-синих» команд с атак номинальных хозяев. Много забросов, хорошая игра в касание, неплохое движение. Шведы пару интересных подходов сделали, но моментов не создали.

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Далее началась «игра» инициативой. Теперь уже украинцы играли первым номером, что у них получилось гораздо лучше. С правого края Ярмоленко и Яремчук соорудили «стеночку», в результате которой на ударную позицию вывалился Роман. Форвард метров с семи пробил точно в голкипера. Но слабое место украинцы нащупали. В середине тайма Ярмоленко примерно с той же точки шведой вырезал передачу на Зинченко, а Александр плотным ударом в касание завершил комбинацию – 0:1.

Игровая аритмия продолжилась после гола. Украинская сборная намеренно отдала инициативу и, казалось, поступила правильно, ситуацию контролировала. Но в концовке первого тайма шведы отличились после не самого явного момента. Исак, конечно, хорошо стянул на себя трёх защитников и отдал на Форсберга, но решающее слово сказала рикошет от Забарного, сделавший удар Эмиля голевым – 1:1. Гол положительно сказался на шведах. Второй тайм они проводили куда увереннее.

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Правда, для начала случился обмен штангами. Александр Караваев умчался по краю и прострелил на Сидорчука. Сергей бил в ближний угол, но попал в каркас. Ровно в следующей атаке Исак опять стянул на себя всю оборону и отдал на Форсберга. Эмиль подсёк в дальний угол, однако результат по шаблону Сидорчука – штанга. «Тре крунур» взялись за дело с удвоенной энергией. Деян Кулушевски с подбора крутил в дальнюю «девятку», однако Бущан спас. Эмиль Форсберг продолжал бомбардировать – круто прошёл двоих, подошёл к штрафной площади и лупанул в перекладину. Очень динамичный момент.

Под занавес матча цена ошибки возросла, шведы успокоились и матч докатился до овертайма. Основную массу замен тренеры приберегли, те же Берг и Классон появились только на 97-й минуте. А ровно через минуту шведы остались в меньшинстве – Даниэльссон шипами влетел в колено Беседину и после просмотра VAR был удалён. Красная карточка ничего не изменила. Команды слишком устали и до 120-й минуты ничего не придумали. Время убивали постоянные паузы, травмы, остановки игры.

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Тренеры уже думали о серии пенальти, как свежий Артём Довбик выскочил на диагональный кросс Зинченко и пробил мимо голкипера – 1:2. Феерическая радость украинской сборной объяснима – команда Андрея Шевченко продралась в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с Англией.