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Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

30 Июня 2021, 00:35,

В последнем матче 1/8 финала Евро-2020 схлестнулись сборные Швеции и Украины.

Протокол игры  
Швеция 1:2 Украина
    27' Зинченко Александр (0:1)
(1:1) Форсберг Эмиль 43'    
    120' Довбик Артём (1:2)
Ольсен Робин Люстиг Микаэль   83' (Бенгтссон Пьер (   83') Линделоф Виктор Даниэльссон Маркус   98' Аугустинссон Людвиг   83' (Крафт Эмиль (   83') Ларссон Себастьян   97' (Берг Маркус (   97') Олссон Кристоффер   101' (Хеландер Филип (   101') Экдаль Альбин Форсберг Эмиль   85' Кулушевски Деян   69'   97' (Кайсон Робин (   97') Исак Александр   97' (Классон Виктор (   97')
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Сема Кен Свенссон Густаф Янссон Понтус Нордфельдт Кристоффер Каюсте Йенс
Бущан Георгий Забарный Илья Кривцов Сергей Матвиенко Николай Караваев Александр Сидорчук Сергей   118' (Безус Роман (   118') Степаненко Тарас   94' (Макаренко Евгений (   94') Шапаренко Николай   61' (Малиновский Руслан (   61') Зинченко Александр Ярмоленко Андрей   79'   106' (Довбик Артём (   106'   120') Яремчук Роман   91' (Беседин Артём (   91' Цыганков Виктор   101')
Запасные: Трубин Анатолий Соболь Эдуард Марлос Ромеро Миколенко Виталий Тымчик Александр Пятов Андрей
29 июня. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

 

Наверное, самый «тихий» по именам матч 1/8 финала Евро-2020 прошёл самым последним. Сборная Швеции пусть и выиграла группу с Испанией, но очень сложно относить к фаворитам крупного турнира команду, в которой важные роли играют не лучшие даже по меркам РПЛ футболисты «Краснодара» - Олссон, Классон и Берг (последние двое, правда, по традиции остались на «банке»), как-то не получается. Украина же на групповом этапе вообще удивила со знаком минус и продралась в плей-офф последней среди третьих мест.

Андрей Шевченко неудачное выступление в группе ставил в плюс. Мол, команде нечего терять и каждый следующий шаг вперёд – огромная победа. «Тре крунур» с натяжкой считались фаворитами и своей выстроенностью хотели завершить путь сборной Украины на этом чемпионате Европы. Началась дуэль «жёлто-синих» команд с атак номинальных хозяев. Много забросов, хорошая игра в касание, неплохое движение. Шведы пару интересных подходов сделали, но моментов не создали.

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Далее началась «игра» инициативой. Теперь уже украинцы играли первым номером, что у них получилось гораздо лучше. С правого края Ярмоленко и Яремчук соорудили «стеночку», в результате которой на ударную позицию вывалился Роман. Форвард метров с семи пробил точно в голкипера. Но слабое место украинцы нащупали. В середине тайма Ярмоленко примерно с той же точки шведой вырезал передачу на Зинченко, а Александр плотным ударом в касание завершил комбинацию – 0:1.

Игровая аритмия продолжилась после гола. Украинская сборная намеренно отдала инициативу и, казалось, поступила правильно, ситуацию контролировала. Но в концовке первого тайма шведы отличились после не самого явного момента. Исак, конечно, хорошо стянул на себя трёх защитников и отдал на Форсберга, но решающее слово сказала рикошет от Забарного, сделавший удар Эмиля голевым – 1:1. Гол положительно сказался на шведах. Второй тайм они проводили куда увереннее.

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Правда, для начала случился обмен штангами. Александр Караваев умчался по краю и прострелил на Сидорчука. Сергей бил в ближний угол, но попал в каркас. Ровно в следующей атаке Исак опять стянул на себя всю оборону и отдал на Форсберга. Эмиль подсёк в дальний угол, однако результат по шаблону Сидорчука – штанга. «Тре крунур» взялись за дело с удвоенной энергией. Деян Кулушевски с подбора крутил в дальнюю «девятку», однако Бущан спас. Эмиль Форсберг продолжал бомбардировать – круто прошёл двоих, подошёл к штрафной площади и лупанул в перекладину. Очень динамичный момент.

Под занавес матча цена ошибки возросла, шведы успокоились и матч докатился до овертайма. Основную массу замен тренеры приберегли, те же Берг и Классон появились только на 97-й минуте. А ровно через минуту шведы остались в меньшинстве – Даниэльссон шипами влетел в колено Беседину и после просмотра VAR был удалён. Красная карточка ничего не изменила. Команды слишком устали и до 120-й минуты ничего не придумали. Время убивали постоянные паузы, травмы, остановки игры.

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Тренеры уже думали о серии пенальти, как свежий Артём Довбик выскочил на диагональный кросс Зинченко и пробил мимо голкипера – 1:2. Феерическая радость украинской сборной объяснима – команда Андрея Шевченко продралась в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет с Англией.

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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции
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Комментарии (21)
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0
pol-black
30 Июня 2021, 01:40

молодцы украинцы! выдержали, не сломались и дожали шведов в очень тяжёлом матче! с англами будет потруднее, учитывая травмы и эмоциональный перегрев. но всё возможно на этом чемпе.

1
beorn_n
30 Июня 2021, 01:27

Поздравляю болельщиков сб. Украины. Хорошая боевая победа.

0
Манчестерский Иппатий
30 Июня 2021, 01:10

Готовьте казачкие чайки для штурма Острова. Тогда можно будет и еще один мультик сделать, а то ведь только про турок пока...

0
Антидыня
30 Июня 2021, 01:15

Куда им)) Попетушатся пару дней "великой пэрэмоге" и домой)

1
volf 15
30 Июня 2021, 01:23

Ну да, росия 1 - ДАНИЯ 4 и НАрашку!!!

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1
CELTIC FROST
30 Июня 2021, 00:59

Хороший результат. Думаю, что и для сборной Англии тоже.

0
Милка
30 Июня 2021, 00:52

Скептически относился к шансам Украины. Ведь как никак это худшая из 16 команд,которая вышла в 1/8 благодаря стечению обстоятельств и минимальной победы на Македонией (вдуматься только). Да и в этом матче шведы были лучше. Но никто не вспомнит об игре,побеждает тот кто забил больше.
Не ожидал,что шведы такие лесорубы. И это при 9-ти то фолах на две команды за всё основное время

1
deathzetk
30 Июня 2021, 00:48

Мало кто думал, что шведы не справятся со сборной Украины, но это Евро преподнесло очередной сюрприз. Пора взять реванш за 2012 год

2
noname_344
30 Июня 2021, 00:47
Стас, здарова, как дела? Как там дома?
1
Милка
30 Июня 2021, 00:53

Доклад пишет)))

4
Владимирович Дмитрий
30 Июня 2021, 00:46

сдается мне что Украина слила игру Австриякам!! судьба сегодня благоволила нам! выпускают Беседина его ломают выпускают Довбыка и он решает!

2
779
30 Июня 2021, 00:41

Вот оно счастье то для Украины!
Столько сил отдано, умирали прямо.
Шведам не повезло, но украинцы играли от ножа.
Поздравления!

0
pol-black
30 Июня 2021, 01:42

ну примерно как швейцарцы вчера, как Джака умирал на поле, но гнал своих парней вперёд. тяжёлые матчи были для команд.

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3
Shvaine
30 Июня 2021, 00:41

Молодцы,поздравляю!

4
Vaisili0k
30 Июня 2021, 00:39

Рад за Украину, братья славяне, молодцы! Шевченко и ребята заслужили полностью!

5
ARTUR
30 Июня 2021, 00:38

очень вязкая и тяжелая игра , игра на результат , без риска , азарта , понять можно ибо ставка велика , относительно велика , все же я думаю англиков не прошла бы ( не пройдет ) ни одна из этих команд , скорее всего это их потолок , тем не менее желаю успеха сборной Украины !!! боролись !!

4
manch
30 Июня 2021, 00:36

ЛУЧШИЕ!!!

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