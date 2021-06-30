Калиниченко - сборной Швеции: «Езжайте домой, вы свою миссию выполнили»

Экс-игрок сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался о выходе подопечных Андрея Шевченко в четвертьфинал чемпионата Европы - 2020.

«Шева пусть ведет эту сборную как можно дальше! Спасибо шведам за 1/8, езжайте домой, вы свою миссию выполнили. С бритишами уже будь что будет!», - написал Калиниченко в своем твиттер-аккаунте.

В 1/8 финала сборная Украины одолела команду Швеции. В основное время была зафиксирована ничья (1:1), а в овертайме подопечные Шевченко забили решающий гол на исходе игрового времени.

За путевку в полуфинал украинцы поспорят с англичанами.

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