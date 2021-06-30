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Довбик побил рекорд Платини

30 Июня 2021, 01:04,

В последнем матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины обыграла шведов. В первом тайме счет открыл Александр Зинченко, на это метким ударом ответил Эмиль Форсберг. В дополнительное время скандинавы остались в меньшинстве и не дотерпели до серии пенальти считанные секунды. Артём Довбик стал автором победного мяча украинцев на 121-й минуте (120:37). Позже него забивал только Семих Шентюрк 13 лет назад (121:01). Но что касается победных голов, Довбик улучшил рекорд Мишеля Платини в 1984 году - 118:53.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Артём Добвик
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