Уткин: «После выхода Украины в четвертьфинал акции Черчесова обесценились ровно в 10 млн раз»

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30 Июня 2021, 10:51,
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Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин высказался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове после поединка Швеция - Украина (1:2 д.в.).
«После выхода украинцев в четвертьфинал акции Черчесова обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов», - поделился своим мнением Уткин в телеграм-канале.
Напомним, что сборная России завершила свое выступление на Евро-2020 на групповой стадии. Подопечные Черчесова заняли последнее место в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией.
В четвертьфинале сборная Украины встретится с командой Англии. Матч состоится 3 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин
Где связь ?? если взять аналогию то после вылета Франции у Стасика в миллиард раз поднялась котировка ??? УТКИННННН малину тебе в рот , не пей и не кури!!!!
Совершенно не понятно,а какая взаимосвязь между Черчесовым и сборной Украины?
уткин давно в неадеквате , и почему то именно вот каких то дебилоидов с ояпть же дебилоидным упорством печатают эти вот высказывания ...