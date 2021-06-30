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Уткин: «После выхода Украины в четвертьфинал акции Черчесова обесценились ровно в 10 млн раз»

30 Июня 2021, 10:51,

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин высказался о наставнике сборной России Станиславе Черчесове после поединка Швеция - Украина (1:2 д.в.).

«После выхода украинцев в четвертьфинал акции Черчесова обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов», - поделился своим мнением Уткин в телеграм-канале.

Напомним, что сборная России завершила свое выступление на Евро-2020 на групповой стадии. Подопечные Черчесова заняли последнее место в квартете с Финляндией, Данией и Бельгией.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с командой Англии. Матч состоится 3 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин
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Комментарии (3)
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1
ARTUR
30 Июня 2021, 11:08

Где связь ?? если взять аналогию то после вылета Франции у Стасика в миллиард раз поднялась котировка ??? УТКИННННН малину тебе в рот , не пей и не кури!!!!

2
ILLNAT
30 Июня 2021, 11:04

Совершенно не понятно,а какая взаимосвязь между Черчесовым и сборной Украины?

1
ARTUR
30 Июня 2021, 11:07

уткин давно в неадеквате , и почему то именно вот каких то дебилоидов с ояпть же дебилоидным упорством печатают эти вот высказывания ...

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