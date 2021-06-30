Терёхин: «Украине везёт. Возможно, она и Англию обыграет»

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выходе сборной Украины в 1/4 чемпионата Европы.

- Как вам игра сборной Украины в матче со Швецией? Не считаете сенсацией выход украинцев в четвертьфинал?

- Нет, я не считаю, что это какая-то сенсация, потому что Украина – сильная команда. И потом они обыграли довольно среднюю сборную Швеции. А все подняли крик, что у них какой-то прорыв произошел. Не вижу ничего такого. Они бы и в отборе шведов обыграли.

- Почему тогда все восхищаются таким результатом этой сборной?

- Восхищаются те, кто этого хочет. А так, нормальный матч. Ничего сверхъестественного не вижу. А то из Зинченко сделали какую-то звезду. Играли две средние команды. Украина победила – повезло.

- Как далеко украинцы могут пройти на чемпионате Европы?

- Они чудом в четвертьфинал вышли. А в группе играли слабее всех. Ни игры не было, вообще ничего. Только первый матч с Голландией был более-менее, а потом две встречи неубедительными получились. Даже Шевченко сказал, что его команда была к этому не готова. И он прав. Да и вчера со шведами получился не фонтан.

- Все решило удаление у шведов?

- Конечно. Гол потом забили хороший в концовке. Повезло.

- Эксперты отмечают, что сборная Украины была лучше готова функционально, чем Швеция. Это потому, что у них было на два дня больше на восстановление?

- Да я бы не сказал, что шведы что-то провалили. Они играют не ярко, но вскрывать их тяжеловато. Они показывали свою игру, такую, какую на всем Евро демонстрировали.

- Из каких компонентов сложилась победа Украины? В чем они превзошли соперника?

- Они больше забили. Только в этом превзошли. Больше ни в чем.

- С Англией у них есть шансы?

- А почему нет? Им очень везет. Ведь они из группы вышли с тремя очками, хотя не должны были, и здесь чудом переползли. Может, и Англию тоже переползут. Для меня было сюрпризом, что англичане выиграли у немцев. Просто Германия играет с перепадами, и стабильности не было. Сейчас такой Евро из-за пандемии: кто-то мало играл, а кто-то вообще без выходных. Поэтому такие результаты. Голов-то много забивают после ошибок. У всех сборных они есть. Может быть, и выиграет этот турнир кто-то неожиданный.

- На кого бы вы поставили?

- На Данию. Она мне понравилась. Играет здорово, на кураже.

- В паре Швейцария – Испания фаворит очевиден?

- Нет. Какой матч швейцарцы вытащили! Итальянцы чудом обыграли Австрию. Сейчас на турнире вообще нет фаворитов. Я это понял еще на групповом этапе. Все могут друг друга обыграть. Кроме наших. Они спокойно домой поехали и не мешают играть другим.

- На днях состоится исполком РФС, на котором может решиться судьба Черчесова. Нужна ли смена тренера?

- Надо анализировать его работу, как готовились. У всех бывают какие-то ошибки. Но я не знаю, пойдет ли на пользу смена тренера. Я остыл к нашей сборной. Все так ждали этот Евро, что наши сейчас что-то выиграют. Но особо никто не расстроился вылету, потому что многие этого и ждали. Пусть теперь делают, что хотят. Ну, как можно Жиркова в 38 лет поставить с Бельгией? Понятно, что ему тяжело. Черчесов приглашает много ребят. Пусть они и играют, пусть ошибаются. А Жирков уже двадцать лет тащит. Возвращаясь к Украине, по сравнению с нашей сборной, конечно, они выглядят лучше. Они сильнее и главное, духовитее. Посмотрите, как бьются. Нам этого не хватало. У нас мало таких футболистов.

Елена Григорьевская