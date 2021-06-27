Определён канал, который покажет матч Швеция - Украина

Несмотря на сформированную сетку показа матчей 1/8 финала чемпионата Европы на российских каналах, до сегодняшнего вечера в программе Первого канала, «России 1» и каналов «Матч ТВ» не было трансляции противостояния Швеции и Украины.

Только в воскресенье вечером стало известно, что матч за выход в 1/4 финала чемпионата Европы с участием украинской команды покажет «Россия 1». Из программы вещателя убрали сериал «Эксперт» и программу «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы скандинавы сыграли 0:0 с Испанией и победили словаков (1:0) и поляков (3:2), заняв первое место в группе. Их соперник проиграл Голландии (2:3) и Австрии (0:1), одолев Северную Македонию (1:0).