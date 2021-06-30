Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»

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30 Июня 2021, 10:06,
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Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на победу сборной Украины над командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко выиграли в дополнительное время со счетом 2:1.
«На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб», - гласит сообщение Салиховой в твиттер-аккаунте.
В четвертьфинале украинская команда встретится со сборной Англии. Поединок пройдет в субботу, 3 июля, на «Стадио Олимпико» в Риме.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зарема Салихова
Первый тезис довольно спорен, однако... Самокритично она по отношению к себе, хотя и правдиво, ведь она действительно страшновата. В остальном, права на 100%!
И дуры Салиховой нет...
А может она как раз так заговорила,так как хочет прикупить Карпаты и эмигрировать?)))
Её туда не пустит "главная красавица" древней шумерии Фарион. Видел такую?
Уже да))) минуту назад)))
ох выдала )) ну соглашусь по девкам так точно , особенно на ее фоне )))
У соседа всегда газон зеленее)))
ты еще скажи что она красивая )))
Не в моих правилах обсуждать внешность женщин. Тут дело вкуса. Иногда на таких жабах женятся,что глянуть страшно))) но жабой то она может быть для меня,а для кого-то царевной-лягушкой)))
Хотя не об этом писал))
да ты джентельмен ))
Та неее)))) просто зачем обсирать если возможно придётся пользоваться их хорошим настроением))) ахахахахах))))