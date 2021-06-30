Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на победу сборной Украины над командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко выиграли в дополнительное время со счетом 2:1.

«На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб», - гласит сообщение Салиховой в твиттер-аккаунте.

В четвертьфинале украинская команда встретится со сборной Англии. Поединок пройдет в субботу, 3 июля, на «Стадио Олимпико» в Риме.

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