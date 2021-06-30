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Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»

30 Июня 2021, 10:06,

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на победу сборной Украины над командой Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко выиграли в дополнительное время со счетом 2:1.

«На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб», - гласит сообщение Салиховой в твиттер-аккаунте.

В четвертьфинале украинская команда встретится со сборной Англии. Поединок пройдет в субботу, 3 июля, на «Стадио Олимпико» в Риме.

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0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зарема Салихова
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Комментарии (12)
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0
Sergo
30 Июня 2021, 10:34

Первый тезис довольно спорен, однако... Самокритично она по отношению к себе, хотя и правдиво, ведь она действительно страшновата. В остальном, права на 100%!

3
Карыч Кар
30 Июня 2021, 10:19

И дуры Салиховой нет...

0
Милка
30 Июня 2021, 10:21

А может она как раз так заговорила,так как хочет прикупить Карпаты и эмигрировать?)))

0
Карыч Кар
30 Июня 2021, 10:32

Её туда не пустит "главная красавица" древней шумерии Фарион. Видел такую?

0
Милка
30 Июня 2021, 10:33

Уже да))) минуту назад)))

3
ARTUR
30 Июня 2021, 10:12

ох выдала )) ну соглашусь по девкам так точно , особенно на ее фоне )))

4
Милка
30 Июня 2021, 10:20

У соседа всегда газон зеленее)))

2
ARTUR
30 Июня 2021, 10:20

ты еще скажи что она красивая )))

2
Милка
30 Июня 2021, 10:23

Не в моих правилах обсуждать внешность женщин. Тут дело вкуса. Иногда на таких жабах женятся,что глянуть страшно))) но жабой то она может быть для меня,а для кого-то царевной-лягушкой)))

0
Милка
30 Июня 2021, 10:27

Хотя не об этом писал))

1
ARTUR
30 Июня 2021, 10:26

да ты джентельмен ))

0
Милка
30 Июня 2021, 10:33

Та неее)))) просто зачем обсирать если возможно придётся пользоваться их хорошим настроением))) ахахахахах))))

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