Яремчук - о выходе Украины в плей-офф Евро-2020: «Большой шанс реабилитироваться»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход национальной команды в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Большой шанс реабилитироваться перед вами», - написал форвард в сторис своего инстаграм-аккаунта.

В своей группе «жёлто-синие» финишировали на третьей строчке, пропустив вперед команды Голландии и Австрии. Однако благодаря лучшей разнице мячей подопечные Андрея Шевченко смогли опередить конкурентов и вышли в плей-офф.

В рамках 1/8 финала континентального турнира сборная Украины сыграет против Швеции. Поединок состоится 29 июня в Шотландии.

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